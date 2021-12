David Rossi, Rizzetto (FdI): “C’è un testimone, un giornalista che ascolteremo in Commissione” (Di giovedì 16 dicembre 2021) C’è un testimone, un giornalista freelance di circa 60 anni, le cui dichiarazioni agli inquirenti non sono mai state verbalizzate per il caso David Rossi, l’ex-capo della Comunicazione di Mps morto il 6 marzo del 2013 precipitando da una finestra della sede dell’Istituto di credito di Siena. E ora la Commissione parlamentare d’inchiesta intende ascoltarlo. La rivelazione del parlamentare di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, arriva come una bomba nel corso della conferenza stampa organizzata alla Camera dei Deputati, proprio dal deputato di FdI, sul giallo della morte di David Rossi. “Abbiamo cercato, trovato e parlato con una persona, la cui testimonianza è ritenuta molto affidabile, che colloca David Rossi in via ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) C’è un, unfreelance di circa 60 anni, le cui dichiarazioni agli inquirenti non sono mai state verbalizzate per il caso, l’ex-capo della Comunicazione di Mps morto il 6 marzo del 2013 precipitando da una finestra della sede dell’Istituto di credito di Siena. E ora laparlamentare d’inchiesta intende ascoltarlo. La rivelazione del parlamentare di Fratelli d’Italia, Walter, arriva come una bomba nel corso della conferenza stampa organizzata alla Camera dei Deputati, proprio dal deputato di FdI, sul giallo della morte di. “Abbiamo cercato, trovato e parlato con una persona, la cui testimonianza è ritenuta molto affidabile, che collocain via ...

