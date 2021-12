CSI: Vegas rinnovata per la seconda stagione da CBS, ma William Petersen non tornerà (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gli ascolti premiano CSI: Vegas e CBS mette in cantiere una seconda stagione che però non vedrà il ritorno della star William Petersen. CBS ha annunciato il rinnovo per la seconda stagione della serie spinoff CSI: Vegas, ma lo show dovrà fare a meno del protagonista William Petersen come rivela Variety. Il rinnovo da parte della CBS della serie procedurale CSI: Vegas, sequel del longevo CSI: Scena del crimine, arriva una settimana dopo il finale della stagione 1 andato in onda negli USA l'8 dicembre. La stagione 2 di CSI: Vegas è prevista per la stagione televisiva 2022-23. William Petersen, che ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gli ascolti premiano CSI:e CBS mette in cantiere unache però non vedrà il ritorno della star. CBS ha annunciato il rinnovo per ladella serie spinoff CSI:, ma lo show dovrà fare a meno del protagonistacome rivela Variety. Il rinnovo da parte della CBS della serie procedurale CSI:, sequel del longevo CSI: Scena del crimine, arriva una settimana dopo il finale della1 andato in onda negli USA l'8 dicembre. La2 di CSI:è prevista per latelevisiva 2022-23., che ha ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? CSI: Vegas rinnovata per la seconda stagione da CBS, ma William Petersen non tornerà… - carotelevip : RT @telesimo: #SeriesNews di oggi, #16dicembre: Rinnovate #WhyWomenKill e #CSIVegas (ma senza William Petersen); John Patrick Amedori in #T… - telesimo : #SeriesNews di oggi, #16dicembre: Rinnovate #WhyWomenKill e #CSIVegas (ma senza William Petersen); John Patrick Ame… - TVTips_official : RT @dituttounpop: #CSIVegas rinnovato - rikcristil : RT @dituttounpop: #CSIVegas rinnovato -