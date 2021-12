Covid, nuove regole per i viaggi in Europa: la Francia non accetta più i vaccinati (Di giovedì 16 dicembre 2021) Scattano le nuove regole anti Covid per i viaggi nella Ue. Non solo l’Italia, quindi, ha deciso una stretta alle frontiere. Con la variante Omicron del Covid che sta velocemente prendendo piede e minaccia l’Europa, con i contagi che crescono di settimana in settimana, altri Paesi Ue decidono per nuove regole e restrizioni sui viaggi per limitare il rischio di diffusione della nuova variante Covid. Dopo l’annuncio di Irlanda, Portogallo e Grecia – che ieri ha deciso che tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese, sia vaccinati che non, da domenica prossima dovranno presentare un tampone molecolare con risultato negativo – è di oggi quello della Francia che vara una stretta ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Scattano leantiper inella Ue. Non solo l’Italia, quindi, ha deciso una stretta alle frontiere. Con la variante Omicron delche sta velocemente prendendo piede e minaccia l’, con i contagi che crescono di settimana in settimana, altri Paesi Ue decidono pere restrizioni suiper limitare il rischio di diffusione della nuova variante. Dopo l’annuncio di Irlanda, Portogallo e Grecia – che ieri ha deciso che tutti iatori in arrivo nel Paese, siache non, da domenica prossima dovranno presentare un tampone molecolare con risultato negativo – è di oggi quello dellache vara una stretta ...

