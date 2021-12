Covid: Giani, 'per bambini vaccini sono sicuri, la scienza è univoca' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Firenze, 16 dic. - (Adnkronos) - "La vaccinazione sui bambini è importantissima. Sappiamo le cautele che comporta, che tutti, anche i genitori che hanno fatto le corse per prenotarsi e vaccinarsi, pensano quando c'è il proprio figlio di mezzo. Però la scienza è univoca e i risultati sono chiarissimi: negli Stati Uniti, dove sono stati già fatti 5 milioni di vaccini ai bambini, non ci sono casi significativi che inducano a una percezione diversa". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, all'hub del Mandela Forum di Firenze in occasione dell'avvio della campagna di vaccinazione anti Covid per i bambini nella fascia di età tra 5 e 11 anni. Giani ha sottolineato che "se in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Firenze, 16 dic. - (Adnkronos) - "La vaccinazione suiè importantissima. Sappiamo le cautele che comporta, che tutti, anche i genitori che hanno fatto le corse per prenotarsi e vaccinarsi, pensano quando c'è il proprio figlio di mezzo. Però lae i risultatichiarissimi: negli Stati Uniti, dovestati già fatti 5 milioni diai, non cicasi significativi che inducano a una percezione diversa". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio, all'hub del Mandela Forum di Firenze in occasione dell'avvio della campagna di vaccinazione antiper inella fascia di età tra 5 e 11 anni.ha sottolineato che "se in ...

