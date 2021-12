Ciro Immobile è il giocatore che ha realizzato più gol al Genoa in Serie A (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Lazio è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 12 sfide di Serie A contro il Genoa (7V, 3N). Gli unici due KO dei biancocelesti nel periodo sono arrivati nel febbraio 2018 e nel febbraio 2019. Nelle ultime 10 gare di Serie A tra Lazio e Genoa sono stati segnati 42 gol – una media di 4.2 a partita – tuttavia, il 62% di questi sono realizzati dalla Lazio (26 contro i 16 dei rossoblù). La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei sfide interne contro il Genoa in campionato (1P) e nelle tre più recenti ha segnato esattamente quattro reti. In tutta la loro storia in Serie A, i biancocelesti hanno segnato più di tre gol in più sfide casalinghe consecutive contro una singola avversaria solo contro il Verona (quattro), tra il 1997 e il 2002. La Lazio ha perso tre delle ultime cinque gare di ... Leggi su footdata (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Lazio è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 12 sfide diA contro il(7V, 3N). Gli unici due KO dei biancocelesti nel periodo sono arrivati nel febbraio 2018 e nel febbraio 2019. Nelle ultime 10 gare diA tra Lazio esono stati segnati 42 gol – una media di 4.2 a partita – tuttavia, il 62% di questi sono realizzati dalla Lazio (26 contro i 16 dei rossoblù). La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei sfide interne contro ilin campionato (1P) e nelle tre più recenti ha segnato esattamente quattro reti. In tutta la loro storia inA, i biancocelesti hanno segnato più di tre gol in più sfide casalinghe consecutive contro una singola avversaria solo contro il Verona (quattro), tra il 1997 e il 2002. La Lazio ha perso tre delle ultime cinque gare di ...

