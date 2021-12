CADUTA LIBERA: GERRY SCOTTI RIPORTA IL QUIZ IN PRIMA SERATA TRA GRANDI CAMPIONI E VIP (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da giovedì 16 dicembre, per tutto il periodo natalizio, CADUTA LIBERA, il game show condotto da GERRY SCOTTI, torna in prime time con quattro appuntamenti su Canale 5 dal titolo “CADUTA LIBERA CAMPIONIssimi”. Ogni puntata vedrà sulla botola centrale un super campione della storia delle 10 edizioni di “CADUTA LIBERA”. A sfidarlo ci saranno altri 8 CAMPIONI del passato e 2 personaggi famosi. I vincitori delle prime 3 puntate saranno presenti tra gli sfidanti dell’ultimo appuntamento, in onda mercoledì 5 gennaio, che eleggerà il “CAMPIONIssimo 2021 di CADUTA LIBERA”. Tanti gli ospiti che regaleranno momenti di intrattenimento, musicali e comici. Nella ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da giovedì 16 dicembre, per tutto il periodo natalizio,, il game show condotto da, torna in prime time con quattro appuntamenti su Canale 5 dal titolo “ssimi”. Ogni puntata vedrà sulla botola centrale un super campione della storia delle 10 edizioni di “”. A sfidarlo ci saranno altri 8del passato e 2 personaggi famosi. I vincitori delle prime 3 puntate saranno presenti tra gli sfidanti dell’ultimo appuntamento, in onda mercoledì 5 gennaio, che eleggerà il “ssimo 2021 di”. Tanti gli ospiti che regaleranno momenti di intrattenimento, musicali e comici. Nella ...

Advertising

Gio55981465 : RT @ilGerrino92: CADUTA LIBERA CAMPIONISSIMI STASERA LA PRIMA PUNTATA Da non perdere la prima puntata del Torneo dei Campioni di #CadutaLi… - bubinoblog : CADUTA LIBERA: GERRY SCOTTI RIPORTA IL QUIZ IN PRIMA SERATA TRA GRANDI CAMPIONI E VIP - pazzipergerry : RT @ilGerrino92: CADUTA LIBERA CAMPIONISSIMI STASERA LA PRIMA PUNTATA Da non perdere la prima puntata del Torneo dei Campioni di #CadutaLi… - Italia_Notizie : Turchia, nuovo taglio dei tassi di interesse nonostante l’inflazione sopra al 21%. Lira in caduta libera - ZiaCandida : @MisterRockin Condivido io ero anche un pioniere della croce Rossa quindi: a me le braccia!: NB: prima dell'inocul… -