Bell hooks è morta a 69 anni: addio alla scrittrice e intellettuale femminista che ha insegnato a “trasgredire” per essere liberi (Di giovedì 16 dicembre 2021) La scrittrice, intellettuale e attivista statunitense Bell hooks, figura di spicco del femminismo e del pensiero radicale afroamericano, è morta all’età di 69 anni nella sua casa di Berea, città dello Stato del Kentucky, dopo una lunga malattia. La notizia della scomparsa è stata data dal Berea College, l’università in cui ha insegnato, ricordandola come “un’autrice prodigiosa, intellettuale pubblico e una delle più importanti studiose femministe del nostro paese”. Bell hooks, il cui vero nome era Gloria Jean Watkins, chiedeva che il suo pseudonimo venisse scritto con le lettere minuscole perché fosse data importanza prima di tutto alle sue idee e al suo lavoro. Lo pseudonimo deriva da Bell come la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lae attivista statunitense, figura di spicco del femminismo e del pensiero radicale afroamericano, èall’età di 69nella sua casa di Berea, città dello Stato del Kentucky, dopo una lunga malattia. La notizia della scomparsa è stata data dal Berea College, l’università in cui ha, ricordandola come “un’autrice prodigiosa,pubblico e una delle più importanti studiose femministe del nostro paese”., il cui vero nome era Gloria Jean Watkins, chiedeva che il suo pseudonimo venisse scritto con le lettere minuscole perché fosse data importanza prima di tutto alle sue idee e al suo lavoro. Lo pseudonimo deriva dacome la ...

