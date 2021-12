Bari | comitato No inceneritore | “grande soddisfazione” Per la sentenza del Tar

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalNo: IlNo, presieduto dalla prof.ssa Corsina Depalo ed assistito in giudizio dall’avv. Luigi Campanale, esprimeper ladel TAR Puglia-seconda sezione che ha accolto i nostri motivi di opposizione alla realizzazione a, nel quartiere San Paolo, dell’impianto di incenerimento per ossicombustione di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi proposto dalla NEWO. La magistratura amministrativa ha accolto la quasi totalità delle eccezioni circostanziate del ricorso dele ha riconosciuto il diritto al Principio di Precauzione secondo il quale nessuno può arrogarsi il diritto di attentare alla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bari comitato

Noi Notizie

La quota comprende il viaggio in autobus turistico con partenza da, pernottamenti in ostello ... L'intero percorso di formazione è validato dalscientifico dell'associazione Treno della ...... DEMOCRAZIA CRISTIANA Il Segretario Politico 19/9/1962 Carissimo, ti do il benvenuto ache ... con la qualifica di addetto organizzativo presso ilProvinciale della D. C. di Catania, ...Il Comitato No Inceneritore, presieduto dalla prof.ssa Corsina Depalo ed assistito in giudizio dall’avv. Luigi Campanale, esprime grande soddisfazione per la sentenza del TAR Puglia-Bari seconda sezio ...Bari, 15 dicembre 2021 – Teresa Caradonna, Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Puglia, è entrata a far parte della squadra del neo eletto Presidente della Piccola Industria di C ...