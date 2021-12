Ballottaggio elezioni in Cile: comunismo vs fascismo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Domenica 19 dicembre in Cile si terrà il Ballottaggio delle elezioni presidenziali. I due candidati finalisti hanno messo in evidenza la polarizzazione in cui si trova il Paese. In finale sono infatti arrivati il leader di estrema destra Jose Antonio Kast e il leader di estrema sinistra Gabriel Boric. Chi vincerà? Il comunismo o il Leggi su periodicodaily (Di giovedì 16 dicembre 2021) Domenica 19 dicembre insi terrà ildellepresidenziali. I due candidati finalisti hanno messo in evidenza la polarizzazione in cui si trova il Paese. In finale sono infatti arrivati il leader di estrema destra Jose Antonio Kast e il leader di estrema sinistra Gabriel Boric. Chi vincerà? Ilo il

