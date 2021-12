Uomini e Donne, Ramona Amodeo positiva al Covid in gravidanza: “La cosa più difficile è non stare vicino alle bimbe” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ramona Amodeo ha contratto il Covid. L’ex tronista sta vivendo intensamente la sua terza gravidanza. Ma purtroppo nelle ultime ore è risultata positiva al tampone. A spiegare il tutto è stata proprio la verace partenopea che si è fatta conoscere ormai diversi anni fa a Uomini e Donne. Purtoppo ieri mattina ho scoperto di essere positiva al Covid, da un tampone rapido. Non stavo bene, con tosse e dolore ai polmoni e per scrupolo ho voluto fare come altre volte. Annachiara per il momento è negativa. Stiamo aspettando di fare tutti il molecolare. Siamo già in piattaforma e ho avvisato personalmente le persone con cui ho avuto contatti negli ultimi giorni. Sono isolata dal resto della famiglia. Sto bene, una semplice influenza, più ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 dicembre 2021)ha contratto il. L’ex tronista sta vivendo intensamente la sua terza. Ma purtroppo nelle ultime ore è risultataal tampone. A spiegare il tutto è stata proprio la verace partenopea che si è fatta conoscere ormai diversi anni fa a. Purtoppo ieri mattina ho scoperto di essereal, da un tampone rapido. Non stavo bene, con tosse e dolore ai polmoni e per scrupolo ho voluto fare come altre volte. Annachiara per il momento è negativa. Stiamo aspettando di fare tutti il molecolare. Siamo già in piattaforma e ho avvisato personalmente le persone con cui ho avuto contatti negli ultimi giorni. Sono isolata dal resto della famiglia. Sto bene, una semplice influenza, più ...

