Traffico Roma del 15-12-2021 ore 07:30 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto alle porte di Roma ad Aranova sull’Aurelia il Traffico in coda per un incidente avvenuto poco prima di Castel di Guido anche Roma città Ci sono code per incidente nella zona dell’EUR su Viale della Grande Muraglia all’incrocio con Viale dell’Oceano Pacifico e sempre per incidente è rallentato il Traffico anche su via Aurelia all’altezza di via del Fontanile di Mezzaluna Traffico e code alle porte di Roma tra la Palombarese la Nomentana rallentamenti verso il centro anche sulla Flaminia è lungo la Salaria in aumento po’ il Traffico su Katia e Aurelia rallentamenti sul percorso Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale e rallentamenti sono segnalati poi sul raccordo tra ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto alle porte diad Aranova sull’Aurelia ilin coda per un incidente avvenuto poco prima di Castel di Guido anchecittà Ci sono code per incidente nella zona dell’EUR su Viale della Grande Muraglia all’incrocio con Viale dell’Oceano Pacifico e sempre per incidente è rallentato ilanche su via Aurelia all’altezza di via del Fontanile di Mezzalunae code alle porte ditra la Palombarese la Nomentana rallentamenti verso il centro anche sulla Flaminia è lungo la Salaria in aumento po’ ilsu Katia e Aurelia rallentamenti sul percorso Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale e rallentamenti sono segnalati poi sul raccordo tra ...

Advertising

astralmobilita : ??? #SS1 #Aurelia #incidente rimosso, traffico regolare @WazeLazio @Emergenza24 @News_24it @Infoblu_Roma… - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino #viabiliTOS #viabiliFI - Ulissesempre1 : RT @roberti01918030: La partita di lunedì sera toglie la magia del campionato. A me piace il classico “domenica alle 15” old style…comunque… - LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma… - Pretore75 : RT @anticoluca1: #IoSonoBabboNatale è vecchietto e prima di andare in pensione si trasferisce dalla #Lapponia a #Roma, e a Roma si trova be… -