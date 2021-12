Splinter Cell | il remake annunciato ufficialmente con un trailer

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ubisoft Toronto haildi, rilasciando inoltre importanti dichiarazioni in un primoDa qualche tempo giravano diverse voci riguardo il possibile ritorno di, celebre saga stealth sviluppata da Ubisoft. Tra le indiscrezioni avute, ci sono state le affermazioni dell’insider Tom Henderson, che in un tweet parlò di notizie ricevute da alcune sue fonti vicine all’azienda francese, che sostenevano l’inizio dello sviluppo di un nuovo gioco di. C’erano anche dei primi dettagli che davano un quadro parziale di come sarebbe stato il nuovo: apparentemente, ci sarebbe stato un mondo di gioco open ...

Ubisoft ha annunciato di aver dato il via libera allo sviluppo di un remake del suo classico stealth,di Tom Clancy. Annunciato sul sito web di Ubisoft, il remake sarà sviluppato dallo studio principale Ubisoft Toronto , e l'attesa è ora alle stelle. Sarà costruito da zero utilizzando il ...Ubisoft ha annunciato di essere al lavoro su un remake diche riguarderà il primo capitolo. La serie con protagonista Sam Fisher è rimasta ferma a Blacklist , ultimo capitolo ufficiale della saga che ha sancito anche il blocco per tanti anni. ...Lo studio Ubisoft Toronto si occuperà di un remake di Splinter Cell, e in un video svela le caratteristiche che si vorranno apportare al titolo.Ubisoft Toronto ha ufficialmente annunciato il remake di Splinter Cell, rilasciando inoltre importanti dichiarazioni in un primo trailer.