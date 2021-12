Serie A, De Siervo: “Nella crisi i calciatori non ha perso un euro, c’è stato un profondo egoismo” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine della giornata formativa al centro VAR di Lissone, ha parlato della crisi del mondo calcistico: “Siamo in piena crisi ancora, è ripartito un po’ lo spettacolo ma il mondo del calcio ha pagato un prezzo altissimo e a pagarlo sono state solo le proprietà, i calciatori neanche un euro. Da parte loro c’è stato un atto di egoismo profondo, non hanno ridotto in nessun modo e in modo infinitesimale i loro guadagni. Questo mondo ha perso un miliardo e due, i calciatori niente. Questo l’ho detto in ogni contesto ed è un fatto grave, perché sono modelli”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’amministratore delegato della LegaA, Luigi De, a margine della giornata formativa al centro VAR di Lissone, ha parlato delladel mondo calcistico: “Siamo in pienaancora, è ripartito un po’ lo spettacolo ma il mondo del calcio ha pagato un prezzo altissimo e a pagarlo sono state solo le proprietà, ineanche un. Da parte loro c’èun atto di, non hanno ridotto in nessun modo e in modo infinitesimale i loro guadagni. Questo mondo haun miliardo e due, iniente. Questo l’ho detto in ogni contesto ed è un fatto grave, perché sono modelli”. SportFace.

