Scienze | prezzo stellare per microscopio di Darwin | venduto per 702mila euro**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Londra, 15 dic. - (Adnkronos) - L'unicodi Charles(1809-1882) che sia mai stato offerto all'asta è statoquesta sera da Christie's a Londra per ilrecord di 598.500 sterline, pari a 702.041 euro. Ildel tipo Gould di Cary (era stimato 250.000 sterline) fu regalato dal grande biologo inglese, padre dell'evoluzionismo, a suo figlio Leonard(1850-1943) nel 1864. Da allora era passato per discendenza attraverso la famiglia per quasi 200 anni. James Hyslop, capo del dipartimento di strumenti scientifici e storia naturale di Christie's, ha detto al termine dell'asta: "Ildella famiglia di Charlesha raggiunto unrecord per undel XIX ...