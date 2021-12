Rendiconto di Draghi (con vista Colle)

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Adesso che il tema Quirinale, con annesse elucubrazioni e retropensieri, è squadernato, è inevitabile che ogni discorso venga letto in controluce per decrittare la reale volontà diin materia. Né le parole con cui ha chiuso le sue comunicazioni alle Camere indel Consiglio europeo suonano come un chiarimento definitivo. Certo, ha ringraziato il Parlamento per un “confronto” che “rafforza l’azione del governo in Europa e lo legittima ulteriormente di fronte ai cittadini italiani”, ma è difficile ravvisare in una formula che molto deve alla circostanza una chiara volontà di dedicarsi all’azione di governo fino alla legislatura, escludendo altre opzioni. Più in generale è il tono complessivo del discorso a lasciare una sensazione di segno opposto. Perché è vero che questo tipo di comunicazioni non sono mai il luogo per esporre un vasto ...