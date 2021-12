Omicron, von der Leyen: “Dominante in Ue a metà gennaio”. L’Agenzia inglese per la sanità: “È la minaccia peggiore da inizio pandemia” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Entro “metà gennaio” la variante Omicron sarà “Dominante” in Europa. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen spiega di fronte alla plenaria del Parlamento europeo lo scenario che si profila nel Vecchio Continente nelle prossime settimane. Avvertendo come l’ondata a cui si assiste in queste settimane con numeri “crescenti” di casi positivi al Sars-CoV-2, di malati di Covid-19, di ricoveri in ospedale e di morti in Europa sono dovuti “quasi esclusivamente” alla variante Delta. Mentre “all’orizzonte” si profila il ceppo scoperto in Sudafrica, che è “ancora più contagioso” e provoca un numero di casi che “raddoppia ogni 2 o 3 giorni”. Un fattore di “preoccupazione”, lo ha definito la presidente della Commissione. L’allarme della presidente von der Leyen è netto e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Entro “” la variantesarà “” in Europa. La presidente della Commissione Ue Ursula von derspiega di fronte alla plenaria del Parlamento europeo lo scenario che si profila nel Vecchio Continente nelle prossime settimane. Avvertendo come l’ondata a cui si assiste in queste settimane con numeri “crescenti” di casi positivi al Sars-CoV-2, di malati di Covid-19, di ricoveri in ospedale e di morti in Europa sono dovuti “quasi esclusivamente” alla variante Delta. Mentre “all’orizzonte” si profila il ceppo scoperto in Sudafrica, che è “ancora più contagioso” e provoca un numero di casi che “raddoppia ogni 2 o 3 giorni”. Un fattore di “preoccupazione”, lo ha definito la presidente della Commissione. L’allarme della presidente von derè netto e ...

