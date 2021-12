Muore avvelenato dal monossido di carbonio: 46enne trovato disteso su un materasso a terra (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tragedia nell'Alessandrino. Un 46enne nigeriano è morto in casa a Tortona per intossicazione da monossido di carbonio . A chiamare i soccorsi nel tardo pomeriggio sono sati i vicini di casa ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tragedia nell'Alessandrino. Unnigeriano è morto in casa a Tortona per intossicazione dadi. A chiamare i soccorsi nel tardo pomeriggio sono sati i vicini di casa ...

