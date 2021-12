LIVE Sci alpino, Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: Cochran-Siegle davanti a tutti, Innerhofer 10°, Paris 11° senza forzare (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.49 Dopo la sospensione per sistemare la pista si ripartirà con Nils Alphand (Fra) numero 41 12.47 CLASSIFICA Prima prova 1 Cochran-Siegle Usa 2:03.67 2 Monsen Sve +0.90 3 Clarey Fra +0.91 4 Kline Slo +1.03 5 Aamodt Kilde Nor +1.18 6 Ganong Usa +1.42 7 Ferstl Ger +1.45 8 Hintermann Svi +1.47 9 Feuz Svi +1.54 10 Innerhofer Ita +1.63 11 Paris Ita +1.66 12.45 Victor Schuller (Fra) chiude la sua prova con il 34° tempo a 3.66 12.44 Jeffrey Read (Can) conclude la sua prova in 16a posizione a 2.19 12.42 Erik Arvidsson (Usa) fa segnare il 36° tempo a 3.92 12.41 Nicolas Raffort (Fra) con il pettorale 37 chiude in 25a posizione a 2.82 12.40 Mattia Casse inizia con il miglior tempo in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.49 Dopo la sospensione per sistemare la pista si ripartirà con Nils Alphand (Fra) numero 41 12.47 CLASSIFICAUsa 2:03.67 2 Monsen Sve +0.90 3 Clarey Fra +0.91 4 Kline Slo +1.03 5 Aamodt Kilde Nor +1.18 6 Ganong Usa +1.42 7 Ferstl Ger +1.45 8 Hintermann Svi +1.47 9 Feuz Svi +1.54 10Ita +1.63 11Ita +1.66 12.45 Victor Schuller (Fra) chiude la suacon il 34° tempo a 3.66 12.44 Jeffrey Read (Can) conclude la suain 16a posizione a 2.19 12.42 Erik Arvidsson (Usa) fa segnare il 36° tempo a 3.92 12.41 Nicolas Raffort (Fra) con il pettorale 37 chiude in 25a posizione a 2.82 12.40 Mattia Casse inizia con il miglior tempo in ...

