LIVE Curling Italia-Germania 1-0, Preolimpico 2021 in DIRETTA: secondo end nullo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.32 Questi invece gli altri parziali: Lettonia-Scozia 0-2, Repubblica Ceca-Turchia 0-0, Giappone-Turchia 3-0. 19.30 secondo end nullo con le teutoniche che mantengono dunque il vantaggio dell’ultima stone anche per la ripresa successiva. 19.20 Al termine del primo end tutti gli altri match sono ancora fermi sullo 0-0. 19.15 SUBITO UNA MANO RUBATA DALL’Italia! Le azzurre marcano un punto portandosi avanti dopo il primo end. Italia-Germania 1-0. 19.05 Negli altri match a conquistare il martello sono Repubblica Ceca, Scozia e Giappone rispettivamente su Turchia, Lettonia ed Estonia. 19.00 La Germania conquista il martello e avrà dunque il vantaggio dell’ultima stone nell’ultimo end. 18.57 Questi gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.32 Questi invece gli altri parziali: Lettonia-Scozia 0-2, Repubblica Ceca-Turchia 0-0, Giappone-Turchia 3-0. 19.30endcon le teutoniche che mantengono dunque il vantaggio dell’ultima stone anche per la ripresa successiva. 19.20 Al termine del primo end tutti gli altri match sono ancora fermi sullo 0-0. 19.15 SUBITO UNA MANO RUBATA DALL’! Le azzurre marcano un punto portandosi avanti dopo il primo end.1-0. 19.05 Negli altri match a conquistare il martello sono Repubblica Ceca, Scozia e Giappone rispettivamente su Turchia, Lettonia ed Estonia. 19.00 Laconquista il martello e avrà dunque il vantaggio dell’ultima stone nell’ultimo end. 18.57 Questi gli ...

Advertising

infoitsport : LIVE Curling Italia-Turchia 12-4, Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre restano in corsa! Alle 14.00 gli uomini - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Turchia 5-2 Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre scappano via dopo il quarto end! -… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Turchia 2-2 Preolimpico 2021 in DIRETTA: si ritorna in parità dopo tre end - #Curling #Italia-… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ricomincia la rincorsa olimpica della Nazionale femminile: sfida alla Turchia alle ore 09.00! - infoitsport : LIVE Curling, Italia-Norvegia 4-5 Preolimpico 2021 in DIRETTA: prima sconfitta degli azzurri all'extra end -