L’insospettabile Paese più elettro-sostenibile d’Europa

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Albania è la nazione più eco, almeno per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. Il dato può sorprendere, dato che Tirana viene spesso associata a problemi come povertà e corruzione, ma è incontrovertibile. La quasi totalità della produzione energetica albanese (95%) deriva dagli impianti idroelettrici di proprietà dello Stato. Ilpuò contare su diversi impianti, anche di grandi dimensioni, che sfruttano al meglio le pendenze offerte dal terreno montagnoso e la presenza di otto sistemi fluviali diversi. Lungo il corso del fiume Drin, il più lungo di tutta l’Albania, si trovano le centrali idroelettriche di Fierzë, Komani e Vau I Dejës e quest’ultimo impianto, da solo, fornisce il 90 per cento della produzione elettrica nazionale. Il fatto che l’intero sistema produttivo di energia sia basato ...