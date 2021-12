"Il brano non è inedito". Striscia demolisce Amadeus prima del via di Sanremo: un video esplosivo | Guarda (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Pinuccio con la sua “Rai Scoglio 24” è tornato a occuparsi delle questioni di viale Mazzini. Stavolta nel mirino dell'inviato di Striscia la Notizia è finito Amadeus in qualità di direttore artistico del Festival di Sanremo. Pinuccio ha infatti ribattuto al conduttore della Rai sul caso di Angelica Littamè, finalista di Sanremo Giovani che, come scoperto dal tg satirico di Canale 5, aveva già presentato la stessa canzone su 7 Gold, nel talent televisivo denominato The Coach. Quindi il suo brano non sul essere considerato inedito secondo Striscia, ma Amadeus non la pensa così: “Per quanto mi riGuarda Littamè non è squalificata”, ha detto durante la conferenza stampa della finale di Sanremo Giovani. Allineato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Pinuccio con la sua “Rai Scoglio 24” è tornato a occuparsi delle questioni di viale Mazzini. Stavolta nel mirino dell'inviato dila Notizia è finitoin qualità di direttore artistico del Festival di. Pinuccio ha infatti ribattuto al conduttore della Rai sul caso di Angelica Littamè, finalista diGiovani che, come scoperto dal tg satirico di Canale 5, aveva già presentato la stessa canzone su 7 Gold, nel talent televisivo denominato The Coach. Quindi il suonon sul essere consideratosecondo, manon la pensa così: “Per quanto mi riLittamè non è squalificata”, ha detto durante la conferenza stampa della finale diGiovani. Allineato ...

Advertising

VEVO_IT : In attesa del suo tour teatrale, @MetaErmal ci regala il malinconico nuovo brano 'Milano non esiste' ? Scopri qui i… - WittyTV : La nostra Giulia ha incontrato per voi Riki che ci ha parlato del suo nuovo brano “Scusa”, dei suoi nuovi progetti… - filippo_adu : Oggi il mio maestro, Piergiorgio Bellocchio, compie novant'anni. Vedendo lo stato in cui versa il dibattito pubblic… - lifehaarry : Sto ascoltando (o almeno tentando di ascoltare) un album intero per la prima volta da non so quanto tempo. Ho preso… - Striscia : Questa sera a Striscia la notizia, Sanremo giovani, Littamè in finale con brano non inedito. Spunta caso analogo.… -