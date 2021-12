Google, licenziamento in vista per i dipendenti no vax (Di mercoledì 15 dicembre 2021) che decideranno di non mettersi in regola con le regole imposte da Biden Google ha messo in atto una linea molto rigida per i dipendenti che scelgono di non vaccinarsi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in una nota dell’azienda viene chiesto ai lavoratori entro il 3 dicembre di comunicare il proprio stato vaccinale. “In caso di mancata somministrazione delle dosi – si legge – dal 18 gennaio scatterà la sospensione retribuita dal lavoro“. Il 18 gennaio è la data in cui entrerà in vigore l’ordinanza di Biden secondo cui “le aziende con oltre 100 dipendenti dovranno assicurarsi che i dipendenti siano vaccinati o esibiscano dei test negativi su base settimanale”. Leggi anche: STATO DI EMERGENZA, ECCO COSA CAMBIA PER CHI VIAGGIA FUORI DALL’ITALIA Ma non finisce qui per i dipendenti ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) che decideranno di non mettersi in regola con le regole imposte da Bidenha messo in atto una linea molto rigida per iche scelgono di non vaccinarsi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in una nota dell’azienda viene chiesto ai lavoratori entro il 3 dicembre di comunicare il proprio stato vaccinale. “In caso di mancata somministrazione delle dosi – si legge – dal 18 gennaio scatterà la sospensione retribuita dal lavoro“. Il 18 gennaio è la data in cui entrerà in vigore l’ordinanza di Biden secondo cui “le aziende con oltre 100dovranno assicurarsi che isiano vaccinati o esibiscano dei test negativi su base settimanale”. Leggi anche: STATO DI EMERGENZA, ECCO COSA CAMBIA PER CHI VIAGGIA FUORI DALL’ITALIA Ma non finisce qui per i...

