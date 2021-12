Generali | Donnet scopre le carte Ora palla a Caltagirone & Co

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un piano ambizioso, ma che spacca, ancora una volta, il primo gruppo assicurativo italiano. Lehanno alzato ufficialmente il velo sul piano industriale che guarda al 2024. La firma è quella del ceo Philippe, dal 2016 al timone del Leone ma negli ultimi mesi nel mirino del patto a tre,-Del Vecchio- Fondazione Crt che vale il 15,5% del capitale dopo gli ultimi acquisti di Mr. Luxottica circa 19 milioni ed entrato in rotta di collisione con il manager francese e, di riflesso, con il suo principale sponsor, Mediobanca, socio di Trieste al 17,2% ma grazie al prestito di titoli dell’estate scorsa, che vale un ulteriore 4,22% del capitale. Come era prevedibile, il board riunitosi alla vigilia della presentazione del piano industriale, ha sancito la profonda spaccatura ai vertici del Leone. Dei 13 consiglieri ...

Performance positiva per +0,4% dopo la pubblicazione del piano al 2024. Si prevede una crescita degli utili del 6% - ... Philippe all'unanimità. I voti a favore sono stati 11 su 13: a ... "L'M&A - ha precisato l'ad - non è la parte principale del piano, che non si può basare solo su questo, serve per accelerare la creazione di valore per tutti gli azionisti, così l'abbiamo gestita nel ... Riacquisto azioni ormai fa parte di nostra gestione capitale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 dic - L'assemblea degli azionisti di Generali sara' chiamata ad approvare il buyback da 500 mil ...