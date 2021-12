Falsificavano i green pass hackerando i dati dei tamponi delle farmacie | 15 indagati

Leggi su agi

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - Sono 40 le perquisizioni ordinate dai pm di Napoli nell'ambito di una indagine sunon corrispondenti a una reale situazione vaccinale del possessore, ma ottenuti attraverso reali canali di accesso alla certificazioni 'rubati' via web alle farmacia. E sono 67 i sequestri preventivi fatti nel corso dell'operazione. Le certificazioni radicalmente false erano però in grado diare i controlli dell'app di verifica, ed erano venduti a persone che non avevano mai ricevuto alcun vaccino né eseguito alcun tampone. Aggirata la sicurezza informatica dei sistemi sanitari di Campania, Lazio, Puglia, Lombardia, Calabria e Veneto con intrusioni illegali. Sinora, agli inquirenti risultano acquistati da oltre 120 persone. Ierano ottenuti sfruttando i canali di accesso messi a ...