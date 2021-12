Covid oggi Lazio, 1.887 contagi e 11 morti. A Roma 1.002 casi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 1.887 i nuovi contagi da coronavirus registrati nel Lazio oggi, 15 dicembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Nello specifico “su 24.194 tamponi molecolari e 31.718 tamponi antigenici per un totale di 55.912 tamponi, si registrano 1.887 nuovi casi positivi (-34), sono 11 i decessi (+1), 826 i ricoverati (+10), 111 le terapie intensive (+2) e +1.300 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,3%. I casi a Roma città sono a quota 1.002”. “Bisogna mantenere alta l’attenzione, ieri effettuate oltre 59 mila vaccinazioni, il 24% in piu’ del target”, afferma l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 nelle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 1.887 i nuovida coronavirus registrati nel, 15 dicembre, secondo i dati del bollettinodella Regione. Nello specifico “su 24.194 tamponi molecolari e 31.718 tamponi antigenici per un totale di 55.912 tamponi, si registrano 1.887 nuovipositivi (-34), sono 11 i decessi (+1), 826 i ricoverati (+10), 111 le terapie intensive (+2) e +1.300 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,3%. Icittà sono a quota 1.002”. “Bisogna mantenere alta l’attenzione, ieri effettuate oltre 59 mila vaccinazioni, il 24% in piu’ del target”, afferma l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio ie i decessi nelle ultime 24 nelle ...

