Covid, in Campania 1.621 positivi e 2 morti nelle ultime 48 ore. Indice di contagio: 4,33%. Ricoveri in aumento (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 1.621 i nuovi positivi al Covid in Campania su 37.416 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 4,33%, oltre l'1% in più rispetto.a ieri. Sei le nuove vittime, di cui 2 nelle ultime 48 ore. Quattordici in più del giorno precedente i ricoverati in degenza (a quota 395) mentre quelli in intensiva sono 25, ancora in calo (-3). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

