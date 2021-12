Calciomercato Juventus: due ipotesi per il futuro di Arthur (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Calciomercato Juventus: non c’è più spazio per Arthur in bianconero. Per il brasiliano due nuove possibili destinazioni per il futuro L’avventura di Arthur alla Juventus è ormai ai titoli di coda. Allegri non vede il brasiliano che, per non rischiare di perdere il treno verso Qatar 2022, è pronto a cambiare squadra già durante il mercato di gennaio. Come riportato da Tuttosport, oltre alla Premier, nel futuro dell’ex Barca potrebbe esserci ancora la Serie A, dove è seguito dalla Roma. Ma occhio anche all’ipotesi Siviglia, per un possibile ritorno in Liga. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021): non c’è più spazio perin bianconero. Per il brasiliano due nuove possibili destinazioni per ilL’avventura diallaè ormai ai titoli di coda. Allegri non vede il brasiliano che, per non rischiare di perdere il treno verso Qatar 2022, è pronto a cambiare squadra già durante il mercato di gennaio. Come riportato da Tuttosport, oltre alla Premier, neldell’ex Barca potrebbe esserci ancora la Serie A, dove è seguito dalla Roma. Ma occhio anche all’Siviglia, per un possibile ritorno in Liga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato Juve, novità su Rovella Calciomercato.com Luis Alberto, dove andrà il Mago? 1×01 Luis Alberto e la Lazio ormai sono dei separati in casa. Sarri ha deciso che il suo calcio non ha bisogno di un elemento anarchico, anche se tecnicamente valido, come lo spagnolo. Le dichiarazioni di ...

Calciomercato Juve: tre giocatori a rischio cessione a gennaio. Ultime Calciomercato Juve: tre giocatori a rischio cessione a gennaio. Ultime notizie legate ai movimenti dei bianconeri Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tema calciomercato è già in auge in casa Juve ...

