Cagliari-Cittadella nella storia | ecco perchè!

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) E’ in programma alle 18.00 di oggi la sfida di Coppa Italia dell’Unipol Domus tra. Partita che entra di dirittodel calcio italiano: per la prima volta infatti un arbitro donna dirigerà una squadra di Serie A. L’arbitra del match sarà infatti Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Caputi, membro della Can C ed arbitro internazionale, quest’anno ha già diretto-SPAL, gara valida per il campionato di Serie B. L’arbitra ha ovviamente ricevuto i complimenti della FIGC su Twitter: “Un grande in bocca al lupo a Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna a dirigere una squadra di Serie A maschile in occasione di, sedicesimi di Coppa Italia” . Thomas Cambiaso