Belen Rodriguez mano nella mano con Michele Morrone

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mentre ci stavamo chiedendo se Antonino Spinalbese avesse ancora un posto nel cuore di, dopo che la modella aveva destato sospetti rievocando il suo storico ex Stefano De Martino, la showgirl non ha perso tempo e ha trascorso la serata in compagnia di. A sorprendere la conduttrice in compagnia dell’attore della serie tv Netflix Toy Boy è stata la redazione di Whoopsee, che su Instagram ha pubblicato una breve clip della coppia. Sopresi nel noto ristorante milanese El Porteño Prohibido,sono stati paparazzati in atteggiamento intimo mentre raggiungevano il tavolo. Un dettaglio che non è sfuggito a quanti ancora ...