Altro che patriota: Letta e Conte al Colle vogliono un garante… del Pd-M5S (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il tormentone di questi giorni di cui tutti parlano, spesso a sproposito, è quello lanciato da Giorgia Meloni chiudendo Atreju versione Natale dei conservatori: "Al Quirinale vogliamo un patriota". Parola, quest'ultima, che ha scatenato come era prevedibile ogni tipo di attacco contro di lei, FdI, chi crede nel patriottismo e sostanzialmente contro gli italiani. Perché – ca va sans dire – la richiesta della Meloni sulla carta sarebbe il minimo sindacale. Ma stiamo in Italia e se uno guarda a un Napolitano, non possiamo certo dire che sia così scontato avere un capo dello Stato patriota. La sinistra si straccia le vesti per la parola "patriota" Giorgio Napolitano ha fatto cadere il governo Berlusconi di certo non per fare gli interessi degli italiani. E questa è storia. Come se non bastasse però, ora che si parla di una possibile ...

