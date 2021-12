Alinghi torna a veleggiare. Con Red Bull una potenza

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)ridopo undici anni con una sfida per la America's Cup e lo fa con un partner di grande forza: Rede tutta la suatecnologica (e finanziaria)

Ultime Notizie dalla rete : Alinghi torna

... nella sede della Société Nautique di Ginevra Ernesto Bertarelli , l'imprenditore svizzero nato a Roma, ha annunciato il ritorno del suo teamalla prossima America's Cup , annunciando in ...... dopo undici anni di assenza e dopo le due vittorie della Coppa e della partnership con Red Bull Racing, per una nuova sfida al trofeo dei trofei della vela con un nuovo team denominatoRed ...Il grande ritorno del team svizzero all’America’s Cup visto dal presidente del Circolo velico di Lugano Nicola Galli ...Alinghi ritorna dopo undici anni con una sfida per la America's Cup e lo fa con un partner di grande forza: Red Bull e tutta la sua potenza tecnologica (e finanziaria) ...