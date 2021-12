Waste to Fuel, biocarburanti dai rifiuti umidi (Di martedì 14 dicembre 2021) Trasformare in biocarburante la frazione organica dei rifiuti solidi urbani: è il modello di economia circolare Waste to Fuel di Eni, che consente di ricreare in un impianto industriale e in breve tempo un processo che la natura compie in milioni di anni, ovvero trasformare biomasse in energia. Il tutto sfruttando gli scarti di cucina, i rifiuti umidi, pari ogni anno in Italia a sei milioni e mezzo di tonnellate. Con il processo W2F, l’umido viene valorizzato tramite la produzione di bio olio con il recupero e il trattamento del suo contenuto di acqua, pari a circa il 70%. Risultato: rispetto alla massa di partenza è possibile ottenere circa il 15% di bio olio. Non solo: oltre ai rifiuti, Waste to Fuel può trattare anche i fanghi degli impianti di ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Trasformare in biocarburante la frazione organica deisolidi urbani: è il modello di economia circolaretodi Eni, che consente di ricreare in un impianto industriale e in breve tempo un processo che la natura compie in milioni di anni, ovvero trasformare biomasse in energia. Il tutto sfruttando gli scarti di cucina, i, pari ogni anno in Italia a sei milioni e mezzo di tonnellate. Con il processo W2F, l’umido viene valorizzato tramite la produzione di bio olio con il recupero e il trattamento del suo contenuto di acqua, pari a circa il 70%. Risultato: rispetto alla massa di partenza è possibile ottenere circa il 15% di bio olio. Non solo: oltre aitopuò trattare anche i fanghi degli impianti di ...

Mobilità, rifiuti e ambiente: protocollo d’intesa tra ANCI Sicilia, Comune di Palermo ed ENI Iniziative di divulgazione, formazione, promozione, studio e sperimentazione sul tema dell’economia circolare nelle sue varie declinazioni, da sviluppare, in particolare, per definire nuovi modelli di ...

