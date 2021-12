Uomini e Donne, le parole di Isabella Ricci dopo la scelta: 'Il lieto fine che meritiamo' (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella puntata di martedì 14 dicembre, a Uomini e Donne si è tenuta la scelta di Isabella Ricci. La signora ha spiazzato i presenti facendo un grande annuncio e cioè di aver deciso di uscire dal programma con il cavaliere Fabio Mantovani. dopo mesi e mesi all'interno del programma di Maria De Filippi, la dama è riuscita finalmente a far battere il suo cuore, scegliendo, naturalmente, di proseguire la love story lontana dalle telecamere di Canale 5. La sua scelta è stata accolta con entusiasmo dal pubblico e una cascata di petali a sancito questa unione. Subito dopo la messa in onda della sua scelta, Isabella ha pubblicato un lungo ed emozionante post nel suo account ufficiale Instagram. Ecco cosa è accaduto ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella puntata di martedì 14 dicembre, asi è tenuta ladi. La signora ha spiazzato i presenti facendo un grande annuncio e cioè di aver deciso di uscire dal programma con il cavaliere Fabio Mantovani.mesi e mesi all'interno del programma di Maria De Filippi, la dama è riuscita finalmente a far battere il suo cuore, scegliendo, naturalmente, di proseguire la love story lontana dalle telecamere di Canale 5. La suaè stata accolta con entusiasmo dal pubblico e una cascata di petali a sancito questa unione. Subitola messa in onda della suaha pubblicato un lungo ed emozionante post nel suo account ufficiale Instagram. Ecco cosa è accaduto ...

