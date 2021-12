Troupe Rai aggredita durante intervista alla senatrice romena No Vax (Di martedì 14 dicembre 2021) La giornalista Lucia Goracci e una Troupe Rai, come mostrano le immagini mandate in onda dal Tg1, sono stati aggrediti in Romania dopo un’intervista alla senatrice romena No Vax, Diana Iovanovici-?o?oac?. La senatrice in seguito alle domande poste dalla giornalista riguardo alla gestione della pandemia nel paese e le condizioni degli ospedali ha bloccato la Troupe e la Goracci nel suo ufficio per poi chiamare la polizia. Goracci, perquisita e malmenata, è stata rilasciata insieme allo staff dopo 8 ore grazie all’intervento dell’ambasciata italiana. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) La giornalista Lucia Goracci e unaRai, come mostrano le immagini mandate in onda dal Tg1, sono stati aggrediti in Romania dopo un’No Vax, Diana Iovanovici-?o?oac?. Lain seguito alle domande poste dgiornalista riguardogestione della pandemia nel paese e le condizioni degli ospedali ha bloccato lae la Goracci nel suo ufficio per poi chiamare la polizia. Goracci, perquisita e malmenata, è stata rilasciata insieme allo staff dopo 8 ore grazie all’intervento dell’ambasciata italiana.

Advertising

sebmes : Sconcertante la disavventura a Bucarest dell’inviata Rai Lucia Goracci @ZiaLulli1 sequestrata con la sua troupe da… - albertocaldana : RT @sebmes: Sconcertante la disavventura a Bucarest dell’inviata Rai Lucia Goracci @ZiaLulli1 sequestrata con la sua troupe da una senatric… - cosmopavoni : RT @undotti: Lucia Goracci e la sua troupe Rai “sequestrati” e trattenuti mezza giornata in commissariato in Romania solo per avere fatto d… - Giacinto_Bruno : RT @HuffPostItalia: Troupe Rai aggredita durante intervista alla senatrice romena No Vax - gabrielepx : RT @HuffPostItalia: Troupe Rai aggredita durante intervista alla senatrice romena No Vax -