Speranza | “450mila prime dosi nelle ultime settimane”

(Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA – “I numeri di questi giorni sono molto incoraggianti. Ieri mezzo milione didi vaccino anti-Covid inoculate. In totale sono state superate i 100 milioni didi vaccino somministrate. E anche per lece ne sono state. Molte le prenotazioni anche per i più piccoli”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, al seminario ‘La casa come primo luogo di cura del cittadino. L’accreditamento delle cure domiciliari e delle Reti di cure palliative’. E ha concluso: “Le terzesono ancora più importanti per fronteggiare la variante Omicron, lo stiamo vedendo dai dati che arrivano”. L'articolo L'Opinionista.

E anche per le prime dosi, nelle ultime settimane ce ne sono state 450mila. Molte le prenotazioni anche per i più piccoli' sottolinea. 'Dobbiamo fidarci dei nostri pediatri, che sono fra i ...': "Nelle ultime due settimane 450mila persone hanno deciso di fare la prima dose" Sempre riguardo le vaccinazioni, Speranza ha voluto sottolineare che ' anche ieri abbiamo avuto una cifra di ... Bozza dl: fino a 31/3 smart working per fragili e congedi figli, fondi per test rapidi calmierati fino a 2022. Quarantena per i non vaccinati che arrivano in Italia e tampone per chi è immunizzato.