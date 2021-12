Scuola, vaccini e super pass a Milano: prof e bidelli già in vacanza (Di martedì 14 dicembre 2021) Senza docenti in cattedra e bidelli in corridoio. Tra permessi, malattie da vaccino (o da paura di vaccino) e aspettative, l'ultima settimana di Scuola rischia di trasformarsi in un colabrodo. Già da ... Leggi su leggo (Di martedì 14 dicembre 2021) Senza docenti in cattedra ein corridoio. Tra permessi, malattie da vaccino (o da paura di vaccino) e aspettative, l'ultima settimana dirischia di trasformarsi in un colabrodo. Già da ...

Advertising

ferne1908 : RT @martafana: Non capisco come mai parlando di vaccini ai bambini NON venga citata Cuba che sta facendo scuola su produzione e su campagna… - gergely_rt : RT @martafana: Non capisco come mai parlando di vaccini ai bambini NON venga citata Cuba che sta facendo scuola su produzione e su campagna… - greygooseonice : RT @martafana: Non capisco come mai parlando di vaccini ai bambini NON venga citata Cuba che sta facendo scuola su produzione e su campagna… - ilgiornale : Via alle prenotazioni per i 5-11enni in quasi tutte le Regioni: numeri in crescita. Il ministero: 'Niente certifica… - paolamorellato : RT @martafana: Non capisco come mai parlando di vaccini ai bambini NON venga citata Cuba che sta facendo scuola su produzione e su campagna… -