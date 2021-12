Romania: troupe Tg1 sequestrata durante l’intervista alla senatrice no vax (Di martedì 14 dicembre 2021) Lucia Goracci, giornalista Rai, ha subito un’aggressione insieme alla troupe del Tg1 nel corso di un’intervista con la senatrice Diana ?o?oac? in Romania. Successivamente il gruppo è stato sequestrato e liberato solo dopo otto ore. Lucia Goracci, giornalista Rai, si è recata in Romania insieme alla troupe di Tg1 per un servizio sulla situazione dei vaccini nel paese. Diana ?o?oac? (screenshot video)Nel corso di un’intervista con la senatrice Diana ?o?oac?, no vax, il gruppo di Tg1 si è ritrovato a subire un’aggressione con tanto di sequestro nell’ufficio della senatrice. Sono stati liberati solo dopo otto ore, in seguito all’intervento dell’ambasciata italiana. Romania: la senatrice no ... Leggi su ck12 (Di martedì 14 dicembre 2021) Lucia Goracci, giornalista Rai, ha subito un’aggressione insiemedel Tg1 nel corso di un’intervista con laDiana ?o?oac? in. Successivamente il gruppo è stato sequestrato e liberato solo dopo otto ore. Lucia Goracci, giornalista Rai, si è recata ininsiemedi Tg1 per un servizio sulla situazione dei vaccini nel paese. Diana ?o?oac? (screenshot video)Nel corso di un’intervista con laDiana ?o?oac?, no vax, il gruppo di Tg1 si è ritrovato a subire un’aggressione con tanto di sequestro nell’ufficio della. Sono stati liberati solo dopo otto ore, in seguito all’intervento dell’ambasciata italiana.: lano ...

