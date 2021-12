(Di martedì 14 dicembre 2021) Sarà presentato durante una conferenza stampa il prossimo venerdì 17 dicembre alle 9,30, nella sede dell’Istituto per lae l’Innovazione Biomedica (Irib) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) di Mortelle a, il progetto Poc metro “Interpares” (Inclusione, Tecnologie e Rete: fra, E- Health e Sociale), che, tra i molteplici obiettivi, ha anche quello di supportare, per la prima volta in Italia, i ragazzi con condizione autistica, attraverso l’ausilio di dispositivi smart dibasati su tecnologie Internet of Things (IoT). Tutti i giovani infatti, avranno tablet e smartphone, dotati di app per realtà aumentata e virtuale, ideata e programmata dall’Irib Cnr di, che li aiutererà a riconoscere oggetti e situazioni e ad interagire di ...

fisco24_info : Ricerca, a Messina app innovative di tele-assistenza: Sarà presentato durante una conferenza stampa il prossimo ven… - TV7Benevento : Ricerca, a Messina app innovative di tele-assistenza... - italiaserait : Ricerca, a Messina app innovative di tele-assistenza - StraNotizie : Ricerca, a Messina app innovative di tele-assistenza - messina_oggi : Più liquidità ma diminuisce la quota degli italiani che risparmianoMILANO (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo e Centro Ei… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca Messina

Adnkronos

...30 presso l'istituto per lae l'Innovazione Biomedica (Irib) del CNR , a Mortelle,. Interpares (Inclusione, Tecnologie e Rete: fra, E - Health e Sociale) sarà la prima ...Queste parole, pronunciate dal delegato per la Basilica Cattedrale di, mons. Giuseppe La ... "Immortale", come la sua musica; come il suo entusiasmo, il talento, la smisurata voglia di...Sarà presentato durante una conferenza stampa il prossimo venerdì 17 dicembre alle 9,30, nella sede dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (Irib) del Consiglio nazionale delle ricerche ...Il progetto svilupperà nuove metodologie di ricerca e approcci terapeutici per il benessere dei giovani con intelligenza speciale, delle loro famiglie ...