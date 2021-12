Onana: “A fine stagione lascio l’Ajax. Inter? Si parla di tante cose. A Barcellona mi sento a casa mia” (Di martedì 14 dicembre 2021) André Onana parla del suo futuro dopo l’Ajax Quella in corso sarà l’ultima stagione all’Ajax per André Onana, il cui contratto con il club olandese scadrà proprio a fine stagione. Il portiere camerunense è nel mirino dell’Inter che lo vorrebbe per il post Handanovic. Dell’Interesse del club nerazzurro e di tanto altro, il portiere ne ha parlato ai microfoni del quotidiano spagnolo Sport, queste le sue parole. Hai già annunciato la tua decisione di voler lasciare l’Ajax.Quando apri una porta, finisci per chiuderla un giorno. È arrivato il momento di aprirne un’altra. Abbiamo fatto tutto il possibile qui e abbiamo fatto la storia. Questa è la fine ed è tempo di ... Leggi su intermagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Andrédel suo futuro dopoQuella in corso sarà l’ultimaalper André, il cui contratto con il club olandese scadrà proprio a. Il portiere camerunense è nel mirino dell’che lo vorrebbe per il post Handanovic. Dell’esse del club nerazzurro e di tanto altro, il portiere ne hato ai microfoni del quotidiano spagnolo Sport, queste le sue parole. Hai già annunciato la tua decisione di voler lasciare.Quando apri una porta, finisci per chiuderla un giorno. È arrivato il momento di aprirne un’altra. Abbiamo fatto tutto il possibile qui e abbiamo fatto la storia. Questa è laed è tempo di ...

Advertising

LucaaaaBat : Alla fine per me Onana arriva, ma se dovesse andare a Barcellona Romano e il pescivendolo devono cancellarsi - PierangeloFlor1 : Non mi fate organizzare tavolate, dico solo che Il tifoso milanista comunque spera che Onana alla fine vada all’Inter, - eia58 : RT @IMBili_: Alla fine tutti volevano Onana e lo abbiamo beccato come avversario. Interisti pazzeschi. - SevenValaw : RT @IMBili_: Alla fine tutti volevano Onana e lo abbiamo beccato come avversario. Interisti pazzeschi. - H0PESTR0M : RT @IMBili_: Alla fine tutti volevano Onana e lo abbiamo beccato come avversario. Interisti pazzeschi. -