Omicron, corsa contro il tempo per trovare un nuovo vaccino (Di martedì 14 dicembre 2021) Pfizer e Moderna stanno facendo una vera e propria corsa contro il tempo per realizzare un vaccino adatto alla variante Omicron. Il nuovo ceppo di Coronavirus potrebbe bucare più facilmente i vaccini esistenti della variante Delta. Non si hanno ancora dati certi sulle infezioni che potrebbe portare. Omicron, il nuovo vaccino di Pfizer e Moderna "Non potrei darvi la cifra in questo momento; non sono nemmeno sicuro che ne abbiamo parlato". È quanto ha detto Mike McDermott, capo della catena di approvvigionamento globale di Pfizer, circa la produzione di un booster specifico per la variante Omicron. L'obiettivo è produrre il nuovo vaccino in meno di 100 giorni.

