Max Verstappen venderà la sua auto su CarNext. Il ricavato in beneficenza a Wings for Life (Di martedì 14 dicembre 2021) Chi non vorrebbe mettersi al volante dell'auto , anche se si tratta della ' work car ', del campione del Mondo di Formula Uno? Sarà possibile grazie a CarNext , uno dei principali portali di auto ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Chi non vorrebbe mettersi al volante dell', anche se si tratta della ' work car ', del campione del Mondo di Formula Uno? Sarà possibile grazie a, uno dei principali portali di...

Advertising

sportface2016 : +++UFFICIALE Max #Verstappen è campione del mondo di #F1. Respinto anche il secondo ricorso della #Mercedes, resta… - CB_Ignoranza : A 36 anni, all’ultimo giro, perde l’opportunità di battere il record di Schumacher per mondiali vinti. Si ricompon… - matteorenzi : Quello che è successo oggi sulla pista di #AbuDhabiGP resterà nella storia della Formula 1. Complimenti al nuovo ca… - Daniele91Nap : @FBiasin Guarda che la F1 era morta proprio per la Mercedes e Hamilton Grandissimo Max Verstappen che ha battuto Golia - Only_Leclerc : RT @alexsiaadv: buongiorno, max verstappen è campione del mondo. non l’avevo ancora detto. -