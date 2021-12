Lucia Goracci del Tg1 sequestrata e aggredita in Romania da una senatrice no vax | VIDEO (Di martedì 14 dicembre 2021) Un’intervista concordata per parlare della situazione epidemiologica in Romania, uno dei Paesi con il più alto tasso di contagi, si è trasformata in oltre otto ore di sequestro all’interno dell’ufficio di una senatrice. È accaduto alla giornalista del Tg1 Lucia Goracci e alla sua troupe che durante quel colloquio con Diana Iovanovici ?o?oac? – membro del Senato romano e fervente no vax – sono stati, di fatto, rinchiusi. La loro colpa? Lavorare per una tv di Stato. Solidarietà a Lucia Goracci (@ZiaLulli1) del @Tg1Rai bloccata e aggredita in Romania da una senatrice mentre faceva il suo lavoro. Un politico che usa il potere per zittire l’informazione tradisce l’idea stessa di democrazia pic.twitter.com/GSJ9sHkZCz — Lapo Elkann ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Un’intervista concordata per parlare della situazione epidemiologica in, uno dei Paesi con il più alto tasso di contagi, si è trasformata in oltre otto ore di sequestro all’interno dell’ufficio di una. È accaduto alla giornalista del Tg1e alla sua troupe che durante quel colloquio con Diana Iovanovici ?o?oac? – membro del Senato romano e fervente no vax – sono stati, di fatto, rinchiusi. La loro colpa? Lavorare per una tv di Stato. Solidarietà a(@ZiaLulli1) del @Tg1Rai bloccata einda unamentre faceva il suo lavoro. Un politico che usa il potere per zittire l’informazione tradisce l’idea stessa di democrazia pic.twitter.com/GSJ9sHkZCz — Lapo Elkann ...

lapoelkann_ : Solidarietà a Lucia Goracci (@ZiaLulli1) del @Tg1Rai bloccata e aggredita in Romania da una senatrice mentre facev… - fanpage : Un momento di terrore purissimo per la giornalista Lucia Goracci del Tg1 e la sua troupe, sequestrata dalla senatri… - fattoquotidiano : Lucia Goracci, l’inviata della Rai sequestrata e aggredita a Bucarest da una senatrice no vax: liberata dopo nove o… - Capobianco2005C : Sconcertante quanto accaduto a Lucia Goracci e alla troupe @Tg1Rai... bloccati, minacciati ed aggrediti in #Romania… - VRaducanescu : RT @fanpage: Un momento di terrore purissimo per la giornalista Lucia Goracci del Tg1 e la sua troupe, sequestrata dalla senatrice romena n… -