Levante e l' ironia di una quasi mamma | «La pancia è per via delle porzioni abbondanti»

(Di martedì 14 dicembre 2021) La cantante siciliana, che a settembre aveva annunciato via social di aspettare una bambina, è all'ottavo mese, ma scherza: «Laè per via di troppa cacio e pepe»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Levante ironia

Vanity Fair.it

Sante, direttore del Teatro Pubblico Pugliese: "Oggi in Puglia ripartono diverse stagioni. ... Una commedia agrodolce tra sorrisi e commozione, sentimenti e, qualche volta crudele, senza ...... l'unica a riuscire nell'impresa è stata(ed è tutto dire). Da parte sua, Manuel Agnelli (voto 7) , dopo aver imperversato per tutta la puntata tra narcisismo,tagliente e persino ...“Si chiude un anno importante per le politiche culturali della nostra città in cui la memoria e il valore salvifico della cultura hanno contribuito a rendere questo periodo, ancora carico di incertezz ...VADA. Il prossimo fine settimana il pubblico dell’Ordigno potrà stare in compagnia di un’autrice locale e dell’ironia labronica di Consalvo Noberini. Proprio qualche giorno fa il direttore Franco Sant ...