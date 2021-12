La cantante Elisa positiva al Covid. Non sarà in studio a Sanremo Giovani (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La cantante di Monfalcone Elisa ha preso il Covid in forma leggera. Sta bene, ma essendo positiva al tampone non potrà essere presente a Sanremo Giovani, ma sarà collegata via skype. Lo ha spiegato Amadeus nella conferenza stampa per Sanremo Giovani, in onda il 15 dicembre su Rai1. La cantante ha voluto rassicurare i fan circa il suo stato di salute, pubblicando nelle Instagram Stories messaggi in cui dice di stare bene. “Purtroppo abbiamo preso tutti quanti il Covid. Per fortuna stiamo tutti bene, lo abbiamo preso in forma leggera”. Poi continua, “Ho scritto una canzone che ho tenuto in un cassetto per anni, il suo destino era di aspettare Sanremo e il 2022 per incontrarvi. ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladi Monfalconeha preso ilin forma leggera. Sta bene, ma essendoal tampone non potrà essere presente a, macollegata via skype. Lo ha spiegato Amadeus nella conferenza stampa per, in onda il 15 dicembre su Rai1. Laha voluto rassicurare i fan circa il suo stato di salute, pubblicando nelle Instagram Stories messaggi in cui dice di stare bene. “Purtroppo abbiamo preso tutti quanti il. Per fortuna stiamo tutti bene, lo abbiamo preso in forma leggera”. Poi continua, “Ho scritto una canzone che ho tenuto in un cassetto per anni, il suo destino era di aspettaree il 2022 per incontrarvi. ...

