In Ue i 20 maggiori marchi di carne e latticini inquinano come la metà dei colossi oil&gas E non sono obbligati a dichiarare quanto emettono

(Di martedì 14 dicembre 2021) Leaziende europee dell’industria dellae deitanta anidride carbonicafa l’Italia in sei mesi el’Eni e oltre ladi diversi big dell’oil&gas. Tutto questo, anche grazie al fatto che nessun Paese al mondo obbliga per legge le aziende del settore a riportare le loro emissioni. Così, da uno studio dell’Istituto per la politica agricola e commerciale (Iatp), emerge che i ventiemettitori tra ieuropei diarrivano a quasi 244 Mt CO2e (milioni di tonnellate di CO2 equivalente) all’anno, oltre ladi quelli emessi da Regno Unito, Francia e Italia, il 131% delle emissioni ...

Advertising

green_milano : RT @rinnovabiliit: ?? Ogni anno, i 20 maggiori marchi europei di #carne emettono 244MtCO2e, metà dei #gasserra prodotti dall’Italia. Pochi h… - FutbolDaltonico : RT @rinnovabiliit: ?? Ogni anno, i 20 maggiori marchi europei di #carne emettono 244MtCO2e, metà dei #gasserra prodotti dall’Italia. Pochi h… - rinnovabiliit : ?? Ogni anno, i 20 maggiori marchi europei di #carne emettono 244MtCO2e, metà dei #gasserra prodotti dall’Italia. Po… - GiacomoGiusti : @riccardo_marchi Prosegue in una competizione in cui ha possibilità maggiori -

Ultime Notizie dalla rete : maggiori marchi

Il Fatto Quotidiano

...l'occasione per attraversare idealmente il Sud attraverso le parole di alcuni fra ipoeti ...in esclusiva il breve documentario 'Cantarono nel '600' (1951/10') del regista Antonio, ......l'occasione per attraversare idealmente il Sud attraverso le parole di alcuni fra ipoeti ...in esclusiva il breve documentario "Cantarono nel '600" (1951/10') del regista Antonio, ...L’aumento dei prezzi dei grandi marchi nella distribuzione potrebbe spingere un numero crescente di consumatori a scegliere prodotti a marchio del distributore, caratterizzati da un miglior rapporto q ...