Governo: Letta, 'con condizione attuale larghe intese avanti, anche in scelta Colle' (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Questa continuazione" dell'emergenza "ci deve far riflettere anche sul tempo che stiamo vivendo: un tempo in cui questa emergenza, la situazione particolare che viviamo, la situazione particolare che il Parlamento vive e che una maggioranza così larga vive nel rapporto col Governo, mi fa dire e pensare che la condizione attuale -quella di una larga coalizione, di una larga intesa- debba continuare e debba traslarsi anche nella scelta del Capo dello Stato". Così Enrico Letta alla presentazione del libro di Tommaso Greco alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Questa continuazione" dell'emergenza "ci deve far rifletteresul tempo che stiamo vivendo: un tempo in cui questa emergenza, la situazione particolare che viviamo, la situazione particolare che il Parlamento vive e che una maggioranza così larga vive nel rapporto col, mi fa dire e pensare che la-quella di una larga coalizione, di una larga intesa- debba continuare e debba traslarsinelladel Capo dello Stato". Così Enricoalla presentazione del libro di Tommaso Greco alla Camera.

