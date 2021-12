Giovedì sciopero generale dei trasporti, possibili disagi sui mezzi pubblici Atb e Teb (Di martedì 14 dicembre 2021) Bergamo. Atb e Teb comunicano che Giovedì 16 dicembre 2021 potrebbero verificarsi disagi sui servizi della rete ATB e sulla linea tramviaria T1 Bergamo-Albino a causa dello sciopero generale di 24 ore proclamato dalle segreterie nazionali Filt- Cgil e Uiltrasporti a sostegno delle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica della Legge di Bilancio. Atb e Teb non hanno ricevuto comunicazione dalle organizzazioni sindacali territoriali, tuttavia, al fine di limitare eventuali possibili disagi al pubblico, comunicano che il servizio è in ogni caso garantito dalle 6.15 alle 9.15 e dalle 12.30 alle 15.30. Si comunica inoltre che il tasso di adesione del precedente sciopero (1 giugno 2021), proclamato dalle sigle Filt- Cgil e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 dicembre 2021) Bergamo. Atb e Teb comunicano che16 dicembre 2021 potrebbero verificarsisui servizi della rete ATB e sulla linea tramviaria T1 Bergamo-Albino a causa dellodi 24 ore proclamato dalle segreterie nazionali Filt- Cgil e Uila sostegno delle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica della Legge di Bilancio. Atb e Teb non hanno ricevuto comunicazione dalle organizzazioni sindacali territoriali, tuttavia, al fine di limitare eventualial pubblico, comunicano che il servizio è in ogni caso garantito dalle 6.15 alle 9.15 e dalle 12.30 alle 15.30. Si comunica inoltre che il tasso di adesione del precedente(1 giugno 2021), proclamato dalle sigle Filt- Cgil e ...

Advertising

AleFabbriHA : RT @GruppoHera: #GruppoHera ricorda che giovedì 16/12 potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di alcuni servizi in seguito a uno sc… - GloriaGaetano1 : RT @ugs_ufficiale: ??31 ottobre: manifestazione contro il G20 a Roma. Chiedevamo a gran voce lo sciopero generale. Quindi saremo in piazza… - UilTrapani : RT @MazaraNews: Sciopero generale. Cgil e Uil Trapani giovedì in piazza a Palermo. “Parteciperemo per rivendicare sviluppo e occupazione ne… - GiornaleLORA : Sciopero generale. Cgil e Uil Trapani giovedì in piazza a Palermo - GruppoHera : #GruppoHera ricorda che giovedì 16/12 potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di alcuni servizi in seguito… -