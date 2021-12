Erasmo D’Angelis: "In Sicilia abusi impressionanti e 311 Comuni su 390 senza piano regolatore" (Di martedì 14 dicembre 2021) Intervista all'ex capo di Italia Sicura, ora segretario generale dell'Autorità di bacino dell'Italia centrale. "La politica è miope, continua a fare lo stesso errore. I soldi per il dissesto idrogeologico ci sono ma non sappiamo spenderli". Leggi su repubblica (Di martedì 14 dicembre 2021) Intervista all'ex capo di Italia Sicura, ora segretario generale dell'Autorità di bacino dell'Italia centrale. "La politica è miope, continua a fare lo stesso errore. I soldi per il dissesto idrogeologico ci sono ma non sappiamo spenderli".

Advertising

RosannaMarani : Erasmo D’Angelis: 'In Sicilia abusi impressionanti e 311 Comuni su 390 senza piano regolatore' - Piergiulio58 : Erasmo D’Angelis: 'In Sicilia abusi impressionanti e 311 Comuni su 390 senza piano regolatore'. - Lapomacho : Parlatemi ancora del ponte sullo stretto... Erasmo D’Angelis: 'In Sicilia abusi impressionanti e 311 Comuni su 390… - TerrinoniL : Erasmo D’Angelis: 'In Sicilia abusi impressionanti e 311 Comuni su 390 senza piano regolatore' -

Ultime Notizie dalla rete : Erasmo D’Angelis Erasmo D'Angelis: "In Sicilia abusi impressionanti e 311 Comuni su 390 senza piano regolatore" La Repubblica