Debiti Comuni | emendamento alla legge di bilancio | verso il via libera alla norma salva-Napoli

Ultime Notizie dalla rete : Debiti Comuni

Agenzia ANSA

...ad hoc alla legge di Bilancio a cui si sta lavorando a Roma e che prevede misure per iin ... ripetendo che a determinare lo stato delle casse comunali non sonoma la difficoltà a ...Napoli , Palermo , Torino e Reggio Calabria : a questiin particolare è indirizzata una norma a cui sta lavorando il governo con misure per le città metropolitane in pre - dissesto, da inserire in un emendamento ad hoc alla legge di Bilancio. A ...In arrivo un emendamento governativo alla Finanziaria: aiuti dallo Stato in cambio dell’aumento delle riscossioni ...Napoli , Palermo , Torino e Reggio Calabria : a questi comuni in particolare è indirizzata una norma a cui sta lavorando il governo con misure per le città metropolitane in pre - dissesto, da inserire ...