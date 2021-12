Culle vuote, Istat: la pandemia fa crollare le nascite, 30mila nati in meno dall’inizio del 2020 (Di martedì 14 dicembre 2021) La pandemia fa crollare le nascite e nel 2020 si registra un nuovo record di Culle vuote. È quanto emerge dal bollettino dell’Istat “Natalità e fecondità della popolazione residente 2020?”. Lo scorso anno – segnala il report – “i nati sono stati 4.892 (-15 mila sul 2019). Il calo (-2,5% nei primi 10 mesi dell’anno) si è accentuato a novembre (-8,3% rispetto allo stesso mese del 2019) e dicembre (-10,7%). Mesi in cui si cominciano a contare le nascite concepite all’inizio dell’ondata epidemica”. Sos Culle vuote, nuovo record negativo ”La denatalità prosegue nel 2021 – continua l’Istat – secondo i dati provvisori di gennaio-settembre le minori nascite ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) Lafalee nelsi registra un nuovo record di. È quanto emerge dal bollettino dell’“Natalità e fecondità della popolazione residente?”. Lo scorso anno – segnala il report – “isono stati 4.892 (-15 mila sul 2019). Il calo (-2,5% nei primi 10 mesi dell’anno) si è accentuato a novembre (-8,3% rispetto allo stesso mese del 2019) e dicembre (-10,7%). Mesi in cui si cominciano a contare leconcepite all’inizio dell’ondata epidemica”. Sos, nuovo record negativo ”La denatalità prosegue nel 2021 – continua l’– secondo i dati provvisori di gennaio-settembre le minori...

